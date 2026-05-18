Lazio, Sarri ai saluti: è già in corsa per due panchine di Serie A

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RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri si allontana dalla Lazio. A fine stagione, il tecnico è sempre più deciso a lasciare Formello, convinto dai continui contrasti con una società dalla quale non si sente più gradito. A tal proposito, risuona lo sfogo a cui si è lasciato andare dopo il derby: "Nel corso di questa stagione non sono mai stato ascoltato, fino ad oggi non ho sentito nessuno. Avevo detto che giugno sarebbe stato il mese decisivo e lo confermo anche adesso. Io non ho sentito parlare di alcun piano di rilancio, al momento non mi hanno fatto sapere niente. Inutile andare avanti se le cose stanno così, non sono felice".

Le possibilità che Mau rimanga nella Capitale si assottigliano e l'allenatore sarebbe già in corsa per due panchine, sulle quali avrebbe la certezza di poter programmare con maggiore ambizione. Come riportato da Il Messaggero, De Laurentis lo vorrebbe al Napoli per il dopo Conte, mentre il ds Giuntoli, pronto a sostituire D'Amico all'Atalanta, vorrebbe portarlo con sè a Bergamo. Sarri ama la Lazio ed è sempre stato chiaro sulla sua volontà di dare la priorità a un'eventuale offerta dei biancocelesti, ma la sensazione è che, alle condizioni attuali, proseguire insieme sia veramente complicato.

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