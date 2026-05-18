Serie A | Lazio - Pisa, dove vedere il match in tv e in streaming

18.05.2026 13:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Serie A | Lazio - Pisa, dove vedere il match in tv e in streaming

La trentottesima e ultima giornata di Serie A 2025/2026 vedrà la Lazio impegnata allo stadio Olimpico contro il Pisa. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia e nel derby i biancocelesti sono attesi dall’ultimo appuntamento stagione contro i toscani già retrocessi per cercare di concludere almeno nel lato sinistro del tabellone. La gara si giocherà sabato 23 maggio alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta TV su DAZN e Sky. Si potrà seguire il match tramite l’app di DAZN su Smart TV, oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lazio Pisa sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone, oltre ovviamente alle dirette su Sky Go e NOW.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.