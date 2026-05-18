Serie A | Lazio - Pisa, dove vedere il match in tv e in streaming
La trentottesima e ultima giornata di Serie A 2025/2026 vedrà la Lazio impegnata allo stadio Olimpico contro il Pisa. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia e nel derby i biancocelesti sono attesi dall’ultimo appuntamento stagione contro i toscani già retrocessi per cercare di concludere almeno nel lato sinistro del tabellone. La gara si giocherà sabato 23 maggio alle ore 20:45.
La partita sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta TV su DAZN e Sky. Si potrà seguire il match tramite l’app di DAZN su Smart TV, oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lazio - Pisa sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone, oltre ovviamente alle dirette su Sky Go e NOW.