Lazio, annata maledetta anche tra i pali: Furlanetto il 4° portiere utilizzato
RASSEGNA STAMPA - L’esordio di Furlanetto rischia di essere l’unica nota positiva del derby. Magra consolazione per la Lazio, che ha chiuso una settimana complicatissima con la sconfitta contro la Roma dopo le due con l’Inter tra Serie A e Coppa Italia.
Il portiere cresciuto nel vivaio biancoceleste ha difeso i pali della Lazio senza colpe sui due gol e anzi rendendosi protagonista di qualche parata incoraggiante. Furlanetto contro il Pisa sarà chiamato al bis e, Come riporta il Corriere dello Sport, con la presenza con la Roma è diventato il quarto portiere biancoceleste a scendere in campo in stagione.
L’annata terribile si rispecchia infatti anche tra i pali della Lazio: fino all’infortunio alla spalla è stato Provedel il titolare indiscusso, salvo una presenza di Mandas poi volato in Inghilterra a gennaio. Al suo posto è arrivato Motta, che si è ritrovato improvvisamente titolare fino alla sospetta lesione muscolare che ha regalato la prima presenza in prima squadra a Furlanetto.