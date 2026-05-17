Lazio, Melli duro: "Non si può marcare così! La Roma ha meritato"

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Dopo la sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma, Franco Melli ha commentato la gara ai microfoni di Radio Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: “Io credo che la vittoria sia meritata, la Roma ha sfiorato due volte il 3 a 0, addirittura è riuscita a far colpire un palo a Dovbyk che era completamente sparito. La Lazio nel secondo tempo è rimasta ad aspettare, ma è cresciuto tantissimo Dybala, uno si aspetta due gol da Malen, non si aspetterebbe mai due gol di testa di Mancini. Sempre con Gila e Cancellieri che sono li e fanno finta di niente, non si può continuare a marcare a zona. Nemmeno nei sogni più belli Mancini avrebbe sognato di fare tutto lui. Anche in difesa ha determinato la seconda piccola rissa della partita, e li ci sono stati due espulsi, uno per parte”.