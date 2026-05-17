Lazio, Melli duro: "Non si può marcare così! La Roma ha meritato"
Dopo la sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma, Franco Melli ha commentato la gara ai microfoni di Radio Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: “Io credo che la vittoria sia meritata, la Roma ha sfiorato due volte il 3 a 0, addirittura è riuscita a far colpire un palo a Dovbyk che era completamente sparito. La Lazio nel secondo tempo è rimasta ad aspettare, ma è cresciuto tantissimo Dybala, uno si aspetta due gol da Malen, non si aspetterebbe mai due gol di testa di Mancini. Sempre con Gila e Cancellieri che sono li e fanno finta di niente, non si può continuare a marcare a zona. Nemmeno nei sogni più belli Mancini avrebbe sognato di fare tutto lui. Anche in difesa ha determinato la seconda piccola rissa della partita, e li ci sono stati due espulsi, uno per parte”.