Roma, Cristante a Dazn dopo la Lazio: "Siamo tra le prime, in pochi lo pensavano"
17.05.2026 14:50 di Simone Locusta
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Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Roma - Lazio, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato della vittoria nel derby e della stagione vissuta. Di seguito le sue parole:
"Siamo contenti, gioia doppia oggi: abbiamo vinto il derby e ci siamo messi dove vogliamo essere, ora manca l'ultimo ostacolo. Ci sono stati tanti cambiamenti, giochiamo diversamente da prima, dal ritiro siamo cresciuti e abbiamo seguito il mister. Stagione lunga, ci sono stati alti e bassi ma siamo stati bravissimi fin dall'inizio. Siamo nelle prime quattro, in pochi lo pensavano. Gasperini è stato determinante, gli siamo sempre andati dietro. Ci meritiamo di essere lì".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.