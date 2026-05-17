Lazio | Furlanetto all'esordio: arriva il messaggio di un ex compagno - FOTO
17.05.2026 15:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Giornata particolare quella di Alessio Furlanetto, chiamato a difendere i pali della Lazio in occasione del derby contro la Roma. Il giovane portiere, al triplice fischio, ha ricevuto un bel messaggio da parte di Mandas, ora al Bournemouth ma potenzialmente in rientro nella Capitale dopo i sei mesi vissuti in prestito in Premier. Il greco ha condiviso una Instagram story, scrivendo: "Orgoglioso e felice per te. Hai reso il tuo sogno realtà. Te lo meriti".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.