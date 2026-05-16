"Sparata da bar della Balduina. E ora che fa?": Garlando attacca Sarri

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© foto di Federico De Luca 2026

Hanno fatto tanto rumore le parole di Maurizio Sarri prima del derby della Capitale: “Se la partita sarà domenica a mezzogiorno, io non mi presento. Quattro squadre si giocano 60, 70, 80 milioni e le mettono in campo alle 12 di fine maggio… Io non ci vado, anzi, il presidente dovrebbe ritirare la squadra”, aveva dichiarato prima della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Nel suo editoriale 'La sveglia' si è espresso sul tema il giornalista Luigi Garlando de La Gazzetta dello Sport, riferendosi proprio all'uscita del tecnico: "Sparata che in un bar della Balduina avrebbe avuto una giustificazione, molto meno in un contesto professionistico", ha scritto.

E poi ha continuato: "Difficilmente Lotito perdonerebbe la diserzione al suo mister, anche perché contro l’Inter si è visto che cosa moscia possa diventare la Lazio senza il suo Comandante a bordo campo. In queste ore, come Nanni Moretti in “Ecce Bombo”, Sarri si starà chiedendo: “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. Opzioni possibili. 1) Sarri segue la partita a Ponte Milvio con gli ultras che staranno fuori per protesta. Così può fumare. 2) Sarri dà la mano a Gasperini, poi esce e va a vedere la finale del doppio femminile che inizia a quell’ora. 3) Sarri entra con il bracciale del falconiere, fa atterrare l’aquila Flaminia, saluta e se ne va. 4) In segno di protesta, Sarri si presenta in panchina elegantissimo, giacca, cravatta e doppio petto. 5) Sarri segue il derby seduto sulla ghiacciaia, come El Loco Bielsa, con la stessa tuta cascante, per sottolineare la temperatura esagerata. 6) Sarri si accomoda in panchina come niente fosse, guardando storto Marusic e Nuno Tavares. Domani sapremo".