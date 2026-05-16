Lazio, quattro portieri nella stessa stagione: tutti gli storici precedenti

Una vera e propria maledizione sembra essersi abbattuta sulla porta della Lazio. Dopo Provedel, out da diverso tempo per un infortunio alla spalla, si è fermato anche Motta, assente al derby per un problema muscolare. A difendere i pali contro la Roma, dunque, sarà l'esordiente Alessio Furlanetto, che diventerà il quarto portiere impiegato da Sarri nel corso di questa stagione. A dicembre, infatti, era riuscito a disputare una presenza in Coppa Italia anche Mandas, prima di lasciare la Capitale per passare in prestito al Bournemouth.

Vedere quattro estremi difensori difendere la porta della stessa squadra nell'arco di una stagione è certamente inusuale, ma non rappresenta assolutamente un unicum in casa Lazio. L'ultima volta in ordine temporale risale alla stagione 2005/06: quell'anno, oltre al titolare Peruzzi, riuscirono a collezionare qualche presenza anche Ballotta, Sereni e un ventenne Samir Handanovic, che in campionato fece la sua prima e unica presenza in biancoceleste.

Tornando ancora più indietro nel passato, nel 1957/58 furono addirittura cinque i portieri che pararono per la Lazio. In 34 occasioni il titolare designato fu l'iconico Roberto "Bob" Lovati, ma trovarono spazio anche Orlandi e i giovanissimi Cei, Giannisi e Giulietti, in un'annata conclusa con la vittoria della Coppa Italia, primo storico trofeo del club. Per il primo precedente, infine, bisogna andare all'annata 1939/40, nel corso della quale Blason, Giubilo, Provera e Giovannini si alternarono tra i pali della porta biancoceleste.