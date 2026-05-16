Dzeko: "Roma in Champions? Me lo auguro. Devono vincere il derby..."
RASSEGNA STAMPA - Cinque squadre per due posti. La corsa Champions si decide tutta (o quasi) domenica mattina. Ci sarà poi l'ultima giornata, ma sbagliare in questa potrebbe essere letale. Cinque partite tutte alle 12:00, ma quella più importante è senza dubbio il derby della Capitale tra Roma e Lazio.
Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti di Inter, Roma e Fiorentina Edin Dzeko ha parlato anche della corsa Champions della Roma, ma c'è il derby di mezzo. Di seguito le sue parole.
"Gasperini riuscirà a centrare la Champions? Me lo auguro tanto. Devono vincere il derby e poi spero che il nostro capitano Daniele (testuale, ndr) possa fermare il Milan. Sicuramente il Genoa darà tutto, sono sicuro che lui sia molto carico".