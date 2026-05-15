Roma - Lazio, scelto l’arbitro del derby: la designazione
15.05.2026 12:05 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Penultimo appuntamento di campionato alle porte per Lazio, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia. La squadra bianccoeleste sarà impegnata nel prossimo turno Serie A in programma domenica 17 maggio alle ore 12.00 nel derby contro la Roma. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i giallorossi.
L’arbitro sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Peretti e Perrotti con Fabbri quarto uomo. Al Var ci sarà Di Bello con Abisso come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Maresca (sez. Napoli)
Assistenti: Peretti - Perrotti
IV Uomo: Fabbri
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso