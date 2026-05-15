Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "In Bundesliga vogliono Ratkov"
CALCIOMERCATO LAZIO - Addio dopo soli sei mesi. È lo scenario che si prospetta per Petar Ratkov, arrivato a gennaio dal Salisburgo per circa 14 milioni di euro. Il suo acquisto fin qui è stato un flop: con la maglia della Lazio ha collezionato solo 228 minuti in 8 partite, senza mai incidere. Per questo la sua permanenza in estate è tutt'altro che scontata.
E dalla Germania arrivano già voci di un suo possibile addio. Secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballtransfers.com, citando Sky, ci sarebbero alcuni club di Bundesliga che avrebbero manifestato interesse per il centravanti serbo. Per lasciarlo partire, l'idea del club biancoceleste sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro. In questo modo la Lazio rientrerebbe dell'investimento fatto dopo la cessione di Castellanos.