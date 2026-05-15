Lazio, la rivoluzione può essere totale: anche Provedel in bilico?

15.05.2026 10:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, la rivoluzione può essere totale: anche Provedel in bilico?
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RASSEGNA STAMPA - Rivoluzione a tutto tondo in casa Lazio. Rischiano di coinvolgere quasi tutta la rosa le riflessioni estive che la società biancoceleste porterà avanti dopo aver sciolto le riserve sul futuro di Sarri.

Proprio legato a doppio filo a quello del tecnico potrebbe essere anche il destino di Ivan Provedel, ora ai box per infortunio. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, valutazioni sono attese in casa Lazio anche sul portiere ex Spezia.

Provedel è infatti in scadenza nel 2027 e ha un ingaggio sicuramente più impegnativo rispetto a quello di Motta, che potrebbe anche essere promosso titolare. Da valutare, poi, anche quello che accadrà con Mandas: il Bournemouth è ancora in corsa per la Champions League e potrebbe, in caso di qualificazione, far scattare l’obbligo di riscatto per il greco, che in caso contrario almeno inizialmente tornerà alla Lazio.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.