Lazio, la rivoluzione può essere totale: anche Provedel in bilico?
RASSEGNA STAMPA - Rivoluzione a tutto tondo in casa Lazio. Rischiano di coinvolgere quasi tutta la rosa le riflessioni estive che la società biancoceleste porterà avanti dopo aver sciolto le riserve sul futuro di Sarri.
Proprio legato a doppio filo a quello del tecnico potrebbe essere anche il destino di Ivan Provedel, ora ai box per infortunio. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, valutazioni sono attese in casa Lazio anche sul portiere ex Spezia.
Provedel è infatti in scadenza nel 2027 e ha un ingaggio sicuramente più impegnativo rispetto a quello di Motta, che potrebbe anche essere promosso titolare. Da valutare, poi, anche quello che accadrà con Mandas: il Bournemouth è ancora in corsa per la Champions League e potrebbe, in caso di qualificazione, far scattare l’obbligo di riscatto per il greco, che in caso contrario almeno inizialmente tornerà alla Lazio.