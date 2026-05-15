Lazio, Maldini verso l'addio: sui conti pesano Dia e Ratkov
RASSEGNA STAMPA - La finale di Coppa Italia ha messo la parola fine sulla stagione della Lazio. Sfumata l’occasione di alzare un trofeo e di conquistare un posto in Europa per la prossima stagione.
Il mancato accesso in Europa League, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sancisce anche l’addio di Daniel Maldini. L’obbligo di riscatto, fissato a 14 milioni, non è scattato ed è quasi impossibile pensare che la società possa intavolare una nuova trattativa per ritrattare il costo.
Nelle ultime giornate, complici anche i guai fisici, ha perso il posto da titolare: appena due subentri contro Udinese e Cremonese, doppia panchina contro l’Inter e ancor prima in panchina anche a Bergamo.
Sulle casse della Lazio, nella prossima stagione, peserà anche l’obbligo di riscatto di Dia per 11 milioni, per lui una rete in campionato e una in Coppa, oltre a quello di Ratkov per 13 milioni.
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