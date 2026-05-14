Lazio, la società ringrazia i tifosi? Loro si 'rivoltano' nei commenti - VIDEO

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Un ringraziamento pubblico, attraverso un video sui social, ma che non ha ricevuto particolari apprezzamenti dal popolo laziale. La Lazio, a nome della società, ha voluto dire grazie a tutti quei tifosi che nella serata di ieri hanno riempito lo Stadio Olimpico, trasformandolo in una vera e propria bolgia. Quegli stessi tifosi che, però, a partire dal derby torneranno a disertare l'impianto capitolino per protesta nei confronti di una società che, da una parte ringrazia sui social, ma dall'altra non si tira mai indietro dall'aumentare una voragine nei rapporti che si fa sempre più ampia e irrisinabile.

La stessa società che durante il mercato di gennaio puntava il dito verso i tifosi per il mancato arrivo, in passato di Greenwood, o che individuava nella protesta la causa dei tanti errori arbitrali. Le parole scritte sotto al post Instagram, quindi, perdono valore e vengono oscurate dalla reazione di una tifoseria che è stanca. Una tifoseria disposta anche a rinunciare a ciò che più ama, a compiere un "estremo atto d'amore" per poter far sentire la propria voce, il proprio urlo disperato.

LA REAZIONE DEI TIFOSI - Ed è così che le risposte alla lettera tendono tutte verso la stessa conclusione. C'è chi scrive:"Deve restare solo!", chi: "Ultima volta che ci vedete fino alla cessione" e chi rincara la dose chiarendo le idee: "stadio vuoto, a oltranza". Tra i commenti qualcuno sottolinea anche l'incapacità della società di ammettere i propri errori: "Non accorgersi della gravità delle vostre azioni o delle vostre non azioni (a seconda dei punti di vista) è qualcosa di vergognoso. Grazie lo diciamo noi a noi stessi ".

Ma anche la gravità delle scelte fatte negli ultimi 21 anni: "Non abbiamo vinto la Coppa Italia e quindi la nostra stagione è ormai da definire come fallimentare sotto tutti i punti di vista. Qualcuno dai piani alti della società che sta facendo danni su danni e ha fatto, fa e farà allontanare i tifosi, dovrebbe farsi un po' di domande". Infine, c'è anche chi fa riferimento proprio a quelle parole di Lotito rivolte duramente verso la tifoseria: "Qua ci stava bene qualche spezzone del presidente, magari quello in cui parlava della storia della Lazio, dei tifosi …. Penso che se ne trovino a centinaia, come sottofondo ci stavano proprio bene".