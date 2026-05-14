Lazio, Adani analizza la sconfitta: "Nel primo tempo la squadra..."
14.05.2026 15:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Lele Adani, il giorno dopo la partita tra Lazio e Inter valida per la finale di Coppa Italia, ha detto la sua durante 'Viva El Futbol', sulla prestazione delle due squadre, partendo dal dominio impresso dai nerazzurri.
"L’Inter ha dominato in Italia. Anche contro la Lazio non c’è stata storia, non prendete in considerazione dando peso al secondo tempo, la partita non si è mai aperta, è stata a senso unico. Se giochi solo il secondo tempo non puoi dire di essere stato competitivo. Nel primo tempo la Lazio era in campo col 4-1-4-1, blocco medio basso, l’Inter è andata al 60-70%, leggermente di più di un filo di gas".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.