RIVIVI DIRETTA - Lazio-Inter 0-2: nulla da fare, Chivu vince la Coppa Italia
Coppa Italia Frecciarossa | Finale
Mercoledì 13 maggio 2026, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-INTER 0-1 (14' Marusic aut., 35' Lautaro Martinez)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (72' Lazzari), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (78' Pedro), Patric (45' Rovella), Taylor; Isaksen (65' Cancellieri), Noslin, Zaccagni (72' Dia).
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Cataldi.
All.: Marco Ianni
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (72' Carlos Augusto); Dumfries (67' Luis Henrique), Barella, Zielinski, Sucic (67' Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (77' Bonny), Thuram (81' Diouf).
A disp.: Sommer, Di Gennaro, de Vrij, Luis Enrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito.
All.: Cristian Chivu
Ammoniti: 6' Bisseck (I), 15' Bastoni (I), 84' Pedro (L), 84' Zaccagni (L), 84' Dimarco (I)
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Alassio - Baccini; IV ufficiale: Zufferli; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Di Paolo
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio dell'arbitro, finisce in questo momento la sfida tra Lazio e Inter. Dopo lo Scudetto, arriva la Coppa Italia.
90'+2' Colpo di testa di Dia viene bloccato da Martinez. Una buona occasione per la Lazio quando manca però troppo poco al triplice fischio.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri 5 minuti.
88' Ci prova anche Lazzari nei minuti finali della partita con un cross su cui però non arriva alcun compagno di squadra, Dia va fuori tempo.
84' Scintille in campo: rissa tra i giocatori e pioggia di cartellini gialli. A Pedro per l'intervento su Dimarco, a Zaccagni che era in panchina e anche a Dimarco.
81' Esce Thuram, dentro Diouf.
80'Occasionissima Inter: Thuram vince il duello con Romagnoli e mette la palla in mezzo all'area per Zielinski che va all'insidiosa conclusione: la palla si perde di poco sopra la traversa.
78' Cambia ancora la Lazio: dentro Pedro per Basic.
77' Fuori Lautaro, dentro Bonny; fuori Bastoni al posto di Carlos Augusto.
75' Lazzari serve magistralmente Dia che, da solo davanti a Martinez, si fa recuperare dal portiere.
74' Bel passaggio di Tavares per Dia, provvidenziale l'intervento di Akanji.
72' Doppio cambio Lazio: fuori Zaccagni e Marusic, dentro Dia e Lazzari.
71' Imbucata di Zaccagni, che prova il cross. Cancellieri tenta la conclusione volante, da dimenticare.
69' Inter a un passo dal gol dello 0-3: Dimarco mette la palla in mezzo per Luis Henrique che non trova lo specchio della porta.
67' Doppio cambio per Chvu: Luis Henrique al posto di Dumfries, Mkhitaryan al posto di Sucic.
67' Si fa vedere subito Cancellieri con un cross che è potente ma certamente non preciso. Si perde in out.
65' Isaksen prova a orchestrare il contropiede per la Lazio, ma il danese ha troppi avversari addosso e perde palle. Subito, Ianni opta per il cambio: fuori proprio Isaksen, dentro Cancellieri.
63' La Lazio prova la conclusione dalla lunga distanza con Taylor: la palla è altissima sopra la traversa.
62' Contropiede Lazio con Noslin che serve malissimo Isaksen. Il danese prova un cross che è altrettanto brutto: la palla arriva agevolmente tra i guantoni di Martinez.
60' La Lazio recupera una buona palla, Zaccagni cerca l'apertura su Isaksen tutto solo, recupera Bastoni che interviene sul passaggio anticipando il danese.
57' Rovella scambia per Isaksen che fa sponda su Basic. Il croato finisce a terra al centro dell'area, ma non ci sono gli estremi del rigore per l'arbitro.
56' Thuram per Barella che mette una palla pericolosissima al centro dell'area, provvidenziale Romagnoli.
54' Rovella subisce fallo, si incarica del calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo e fa ripartire il possesso biancoceleste.
53' Motta scambia con Tavares, che sbaglia ancora: Dumfries la arpiona ma solamente per un momento, esce bene il portiere biancoceleste.
50' Calcio d'angolo per l'Inter: sugli sviluppi della stessa azione, arriva la conclusione di Barella, che finisce alta sopra la traversa.
49' Lancio lungo di Tavares per Zaccagni, che era in posizione di fuorigioco. Si alza la bandierina, riparte l'Inter.
47' Calcio di punizione in favore della Lazio: va Zaccagni, che stende Dimarco. Staff medico in campo per il calciatore nerazzurro.
45' Un solo cambio per la Lazio: fuori Patric, dentro Rovella.
45' Fischio dell'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Inter.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Inter.
45' Comunicato il tempo di recupero: si giocherà per un altro minuto.
45' Primo calcio d'angolo per la Lazio dopo la deviazione di Bastoni su Isaksen. Zaccagni dalla bandierina: smanaccia Martinez, che allontana. Poi la palla s'impenna e Dimarco riparte, e subisce fallo.
44' Olimpico inferocito per un colpo di Bastoni subito da Isaksen, con cui viene interrotta la sua corsa, non sanzionato dall'arbitro.
43' Passaggio in verticale per Noslin, che subisce fallo e finisce a terra. Non per l'arbitro, che vede solamente il fatto che l'olandese si lasci andare giù al minimo contatto.
39' Calcio di punizione Inter, che si conclude con la conclusione in porta di Zielinski: bravo Motta a farsi trovare pronto.
38' Viene ammonito anche Gila, che interviene irregolarmente su Thuram.
35' L'Inter radoppia con Lautaro Martinez, servito da Dumfries che approfitta di un errore grassolano in fase difensiva di Nuno Tavares. L'argentino non deve far altro che mettere la palla in rete.
33' Isaksen subisce fallo da Akanji, che scivola e lo travolge, ma per l'arbitro non c'è alcuna irregolarità. Poi Dimarco ferma il gioco mettendo il pallone fuori.
29' Mister Ianni sta chiedendo alla Lazio di uscire un po' per creare maggior pressing sugli avversari. In questo momento della gara, è l'Inter ad avere il pallino del gioco. Martinez ritarda la ripresa del gioco, con i conseguenti fischi dei presenti.
24' Calcio d'angolo per l'Inter, Dimarco dalla bandierina. Sucic per Thuram, la palla finisce in out e secondo l'arbitro non c'è alcuna deviazione. Il guardalinee dice che c'è rimessa dal fondo.
23' Occasionissima Inter con Dumfries: provvidenziale l'intervento di Tavares.
21' Zaccagni mette una buona palla all'interno dell'area di rigore: ma non trova l'incornata di alcun compagno di squadra. Scivola Isaksen.
20' Barella prova il tiro in porta, completamente fuori misura. La palla si alza e si perde ampamente sopra la difesa.
18' La difesa dell'Inter è brava a murare la conclusione di Noslin che, spalle alla porta, prova a girarsi e tentare il tiro in porta.
15' Altro cartellino giallo per l'Inter, questa volta per Bastoni, che ferma Zaccagni in modo irregolare. Sarà calcio di punizone per i biancocelesti.
14' Il primo calcio d'angolo della partita lo batte Dimarco: dalla bandierina, colpisce Thuram, ma alla fine è Marusic che, sfortunatissimo, mette la palla alle spalle di Motta. È il gol del vantaggio dell'Inter.
12' Prima occasione dell'Inter: Barella per il colpo di testa di Lautaro Martinez, con cui però non inquadra la porta.
11' Lazio sempre viva: questa volta Noslin tenta il filtrante per Zaccagni, che non lo segue perché sarebbe stato in posizione di off-side.
10' Ci prova anche Dimarco con le sue solite progressioni dalla fascia: servito da Bastoni, la palla per il nerazzurro è troppo lunga e finisce direttamente in out.
8' Buona progressione di Tavares, che penetra pericolosamente in area di rigore: alla fine finisce a terra, ma per l'arbitro non c'è fallo. Palla ad Akanji che rimette la palla in gioco.
6' Primo cartellino giallo della partita lo rimedia Bisseck nel momento in cui la partita, improvvisamente, si accende.
3' L'Inter trascorre i primissimi minuti di gioco in possesso palla: la squadra nerazzurra prende le misure degli avversari facendo girare la palla in mezzo al campo.
1' Fischio d'inizio dell'arbitro: inizia Lazio-Inter.
AGGIORNAMENTO ORE 20.55 - Le due tifoserie mostrano le rispettive coreografie subito dopo la cerimonia di presentazione della finale di Coppa Italia. Il clima si fa rovente: lo spettacolo - perlomeno sugli spalti - è assicurato.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta di Lazio-Inter, finale di Coppa italia 2025/26. Appuntamento alle 21.00 per il fischio d'inizio.
Seguono aggiornamenti.