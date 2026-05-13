Vieri a Mediaset: "La Lazio deve attaccare. I tifosi meritano la finale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Christian Vieri ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni:

“La Lazio deve aspettare e andare in contropiede? Si aspetta solo il pullman, bisogna attaccare, non esiste più aspettare e andare contropiede. Perché far attaccare l’Inter? La Lazio deve fare la sua gara, attaccare, essere aggressiva e andare a far gol”.

“L’Inter deve giocare per vincere tutto. Ha fatto un grandissimo campionat e ora deve cercare di vincere la coppa che è stra importante”.

“Tifosi? Lo stadio è sold-out e penso sia importante per il calcio italiano. I tifosi laziali saranno tantissimi, sui 40mila. Dopo i problemi di quest’anno hanno meritato la finale. Faranno una garnde gara e i tifosi meritano questa finale”.