Lazio, Fabiani a Mediaset: "Ce la godiamo fino in fondo insieme ai tifosi"

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Lazio - Inter, la partita più importante della stagione biancoceleste. In palio c'è la Coppa Italia, ma anche l'Europa e il futuro del club. Di seguito le sue parole.

"Esserci è importante, ci dà la possibilità di giocarci un trofeo, fermo restando che il percorso è stato strepitoso, importante, non ce lo aspettavamo neanche noi a seguito di un ringiovanimento. Chi si aspettava che Motta ci avrebbe portato in finale con i quattro rigori parati? Resterà nella storia. Ce la godiamo fino in fondo, così come i tifosi che finalmente sono entrati allo stadio, possono sognare il colpaccio, se così non sarà avranno vinto comunque. Il futuro? Nel calcio la differenza non la fanno i soldi, ci vuole lungimiranza e coraggio, da questo punto di vista lo stiamo dimostrando, poi è tutto opinabile, io sostengo che vanno scovati i giovani talenti, soprattutto in Italia, guardate Motta. Io confido molto nello step by step e nella lungimiranza. Porta? Conosciamo Provedel, Mandas è andato in prestito, abbiamo puntato su Motta e l'abbiamo preparato a questo, io mi sono preso delle responsabilità, ci vuole coraggio".