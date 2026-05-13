Rampulla: "Vedo una Lazio motivata, partita aperta". E sul derby...

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© foto di Castellani/FDL71

L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in vista della finale di Coppa Italia, in programma alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma, e delle polemiche sull'orario del derby della Capitale. Di seguito le sue parole.

CAOS DERBY - "Le cose si sapevano da prima, pensarci solo all'ultimo è un male italiano. Dovevano farlo prima".

LAZIO IN FINALE - "Deve sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché è favorita l'Inter. La Lazio può far bene però, si gioca all'Olimpico. Vedo una Lazio ben motivata però. Ho sentito il discorso di Sarri, mi è piaciuto moltissimo, finalmente una persona che parla di amare il calcio. E credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più dell'allenatore. Mi aspetto una partita aperta".

CHIVU PUNTA IL DOBLETE - "Mi ricorda gli inizi di Lippi, che vinse campionato e coppa. Anche per Lippi erano i primi successi. Che sia di buon auspicio anche per lui. È la dimostrazione di un allenatore che si fa seguire subito da questi campioni. La dice lunga sul suo valore umano e di tecnico".