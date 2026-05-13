Lazio, il tifo organizzato: "Deve esserci una bolgia". E sulla coreografia...
Novanta minuti di fuoco e una scenografia importante. Il tifo organizzato biancoceleste chiama a raccolta il popolo laziale, che per la finale di Coppa Italia dovrà far sentire tutto il proprio calore alla squadra di Sarri. Ai microfoni di Radio Laziale, uno degli esponenti della Curva Nord ha dato istruzioni sulla coreografia che verrà messa in scena prima del fischio d'inizio, invitando tutti i tifosi a entrare allo stadio con largo anticipo. Questo l'intervento:
“Cerchiamo di entrare il prima possibile, perché è una serata importante, la scenografia è importante e serve il contributo di tutti all’interno. Prestate attenzione a ciò che diremo ai microfoni, perché ogni imput che daremo sarà fondamentale ai fini della riuscita della scenografia. Stasera deve essere una bolgia, perché la squadra che affrontiamo è nettamente più forte di noi, ma noi abbiamo una possibilità di incidere e dobbiamo sfruttarla fino in fondo. Dobbiamo fare 90 minuti e oltre di fuoco sugli spalti, se vogliamo avere una possibilità di potercela giocare dobbiamo scendere in campo noi”.