Derby, il Prefetto spiega la scelta del lunedì sera: "I tifosi della Lazio..."

RASSEGNA STAMPA - Il derby tra Roma e Lazio si giocherà lunedì alle 20.45. La decisione è stata presa al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza riunito in prefettura, con l’obiettivo di evitare criticità legate alla contemporaneità con la finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico.

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha spiegato a Repubblica che la scelta è stata dettata principalmente da ragioni di ordine pubblico. Oltre ai circa 47 mila tifosi giallorossi attesi allo Stadio Olimpico, sono previsti anche centinaia di sostenitori biancocelesti sugli spalti e migliaia di ultras della Curva Nord pronti a radunarsi a Ponte Milvio in protesta contro Claudio Lotito: "Visto che una tifoseria importante ha deciso di rimanere fuori dallo stadio, c'era la necessità di far disputare la finale del tennis con calma".

Per questo motivo il piano sicurezza sarà particolarmente rigido: le aree di piazza Mancini, ponte Duca d’Aosta, lungotevere Maresciallo Diaz e piazza Cardinal Consalvi saranno presidiate per impedire contatti tra le due tifoserie. La scelta dell’orario serale è stata inoltre legata anche alla gestione del traffico in un giorno lavorativo.

La decisione ha però acceso le polemiche. La Lega Serie A ha annunciato ricorso al Tar, contestando una programmazione modificata all’ultimo momento. Alla base del problema resta infatti la concomitanza tra il derby e la finale del torneo di tennis, una sovrapposizione che ha complicato fin dall’inizio la gestione dell’ordine pubblico nella capitale.