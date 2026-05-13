Coppa Italia | Lazio - Inter, le probabili formazioni della finale: Sarri sceglie
Secondo round, la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si sfidano di nuovo a distanza di pochi giorni, ma questa volta c'è un trofeo in palio. Ora pochi calcoli per Sarri: giocheranno i migliori e chi sta bene. A partire dalla difesa: Nuno Tavares tornerà titolare e chiuderà il reparto con Gila, Romagnoli (squalificato al derby) e Marusic. A centrocampo il grande dubbio è legato a Cataldi, alle prese con una tendinopatia agli adduttori. In regia è comunque pronto Patric (in vantaggio su Rovella) con Basic e Taylor come mezzali. In attacco si rivedrà Zaccagni, out in campionato per una forte contusione al piede destro. Giocherà a sinistra nel tridente, che sarà completato da Noslin al centro e da Isaksen. Solo panchina per Cancellieri, Maldini, Dia e Pedro.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Przyborek, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu.