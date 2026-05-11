FORMELLO - Lazio, Zaccagni c'è: Sarri ritrova il capitano
FORMELLO - Zaccagni in gruppo, Cataldi ancora differenziato. Nessun problema per Patric e Cancellieri, regolarmente con il resto della rosa. Alla Lazio, consumato l'allenamento di oggi pomeriggio (ore 15.30), è rimasta soltanto la rifinitura di domani per pianificare la strategia anti-Inter. Sarri ha ritrovato il suo capitano, non ci sono più dubbi sulla sua presenza, si riprenderà il posto nel tridente.
Cambierà l'intera fascia sinistra: Tavares terzino e Taylor mezzala dopo il riposo di entrambi in campionato. Pedro nel pomeriggio è stato gestito a causa delle fatiche sostenute nell'ultimo match, troverà spazio in corsa. Il dubbio maggiore di formazione è in regia: Patric, nonostante gli acciacchi accusati sabato, sembra in pole su Cataldi e Rovella. Domani si capiranno meglio le condizioni di Danilo, nemmeno convocato sabato scorso. Tutti acciaccati, il ballottaggio è comunque a due con l'ex Monza staccato rispetto ai due compagni.
Basic sarà di certo il terzo a completare il reparto. Davanti Noslin centravanti con Isaksen favorito su Cancellieri a destra. Domani alle 10.45 la seduta della vigilia, poi Sarri parlerà nel pomeriggio nella conferenza stampa prevista all'Olimpico (ore 18.15).