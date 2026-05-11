Coppa Italia, si avvicina Lazio - Inter: ecco chi canterà l'Inno di Mameli
11.05.2026 15:15 di Christian Gugliotta
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La finale di Coppa Italia è ormai alle porte. Lazio e Inter sono pronte a contendersi il trofeo, nella sfida in programma mercoledì 13 maggio alle 21:00. Prima del fischio d'inizio, verrà come di consueto eseguito l'Inno di Mameli e la Lega Serie A ha deciso che a cantarlo sarà Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, che sarà accompagnato sul terreno di gioco dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.