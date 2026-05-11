Lazio, preoccupano le condizioni di Cancellieri: è in dubbio per la finale
11.05.2026 10:45 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - La presenza di Matteo Cancellieri per la finale di Coppa Italia è a rischio. Durante la sfida di campionato contro l'Inter, l'esterno ha accusato un problema al flessore, che ha costretto Sarri a toglierlo dal campo anzitempo.
Secondo Il Messaggero, le condizioni del giocatore sono state valutate dallo staff medico che, tuttavia, non avrebbe ancora sciolto alcuna riserva. La giornata di oggi potrebbe essere importante per Cancellieri, per capire se mercoledì potrà dare una mano alla causa o dare forfait.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.