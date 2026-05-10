Lazio, l'Olimpico cambia volto: in finale tornerà a colorarsi di biancoceleste
10.05.2026 09:45 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Sarà un Olimpico diverso. Erano circa ventimila i tifosi presenti allo stadio per Lazio - Inter di campionato. Il tifo organizzato nerazzurro ha deciso di non entrare al settore ospiti per solidarietà al popolo laziale, che ha proseguito la sua protesta nei confronti della società. Per la finale di Coppa Italia, però, la musica non sarà la stessa.
Le due squadre di affronteranno in un Olimpico tutto esaurito, in cui metà dello stadio sarà chiamato a colorarsi di celeste, come richiesto dai gruppi per la riuscita della coreografia in programma. Quella di mercoledì sarà una serata speciale, al termine della quale, a prescindere dal risultato, la Nord renderà omaggio a Pedro, pronto a lasciare la Capitale a fine stagione.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.