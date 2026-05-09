Lazio, ansia per Cancellieri verso la finale: Sarri svela le sue condizioni
09.05.2026 20:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Da valutare Matteo Cancellieri. L'esterno della Lazio si è fermato nel secondo tempo della gara di campionato contro l'Inter per un affaticamento muscolare. Ora per la finale di Coppa Italia bisognerà chiarire le sue condizioni, come ha spiegato Sarri nel post partita in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: “Sembra che Cancellieri abbia solo un piccolo affaticamento. Dovremo aspettare ma sembra così".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.