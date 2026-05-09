Brocchi: "Gara che serve alla Lazio ad avere consapevolezza"

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Vince l'Inter il primo dei due impegni contro la Lazio. La squadra di Chivu batte quella di Sarri per 3-0 con le reti di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Al termine della sfida questo il pensiero di Brocchi ai microfoni di Dazn.

"A cosa serve questa partita alla Lazio? Serve per arrivare con la consapevolezza che l’avversario è fortissimo, a volte anche quando la prepari per quel rispetto ancora più forte che hai e la consapevolezza di non essere pià forte riesci a tirare fuori qualcosa in più”.

"Tutti e tre (con Matri ed Hernanes, ndr.) abbiamo indossato la maglia della Lazio e sappiamo cosa vuol dire essere spinti dai tifosi: ti danno una carica immensa e ti fanno andare a mille. La situazione ora è delicata e difficile. La gara di oggi giocata in un contesto diverso magari la interpreti in un altro modo, perché ricordiamoci sempre che il calcio è dei tifosi".

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