Lazio - Inter, Marelli sull'espulsione di Romagnoli: "Non c'è volontarietà, ma..."
09.05.2026 19:21 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Alessio Romagnoli è stato espulso, dopo il check di Abisso al VAR, per un fallo su Bonny. Ai microfoni di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato: "Intervento molto duro, fallo grave di gioco perché è intervenuto nettamente in ritardo. Molto alto rispetto alla caviglia, ha rischiato di fare molto male. Chiaramente non c’è volontarietà in questo fallo, ma il fallo grave di gioco prescinde da questo. È regolato dal fatto che può creare un danno e questo è un intervento che effettivamente può creare gravi danni a un avversario".
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