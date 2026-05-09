Inter, Diouf a Dazn: "Voglio solo giocare e aiutare la squadra"
09.05.2026 20:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la vittoria contro la Lazio, il giocatore dell'Inter Andy Diouf ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Non sono un attaccante. Voglio solo giocare e aiutare la squadra. Mi sono trovato bene da punta, non è stata la prima volta. Non so se ci giocherò ancora lì (ride, ndr.). Futuro? Voglio rimanere all'Inter, questa è stata solo la mia prima stagione e ho bisogno di tempo. Qui sono molto felice. In questo momento mi trovo meglio a destra, ma posso stare anche a sinistra. Mi sento veloce in campo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.