Lazio, Sarri a LSC: "Il problema è stato mentale, eravamo scarichi"

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Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sconfitta contro l'Inter e in particolare, l'approccio della squadra alla gara. Le parole del tecnico: "Partiamo dal presupposto che tecnicamente l’Inter è più forte di noi, ma con l’approccio del primo tempo avremmo preso gol da chiunque. Eravamo molli e scarichi dal punto di vista nervoso, fase difensiva passiva. Abbiamo iniziato meglio nel secondo tempo, poi quando siamo rimasti inizio inferiorità avevamo cinque palle gol. Non si può prendere gol così, è troppo facile per gli avversari. Penso che il problema sia stato più mentale che fisico”.

Poi, a proposito del pubblico presente all'Olimpico, ha aggiunto: “Io oggi a sentire solo i tifosi dell’Inter è stata un’umiliazione. Non è stato simpatico nel nostro stadio, ma per trasportare il nostro pubblico serve un approccio diverso.

"Zaccagni ha una risonanza negativa, solo una fortissima contusione. Si spera di recuperarlo, Cataldi non si sta ancora allenando con noi. Dovrebbe cominciare domani mattina, poi vediamo".

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