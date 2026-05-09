Lazio, Marusic a LSC: "Mercoledì sarà diverso, i tifosi saranno importanti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post-partita di Lazio - Inter, gara vinta 0-3 dai nerazzurri, il terzino Adam Marusic ha commentato la sconfitta biancoceleste, con un occhio verso la finale di mercoledì. Di seguito le parole del montenegrino.

"Approccio totalmente sbagliato nel primo tempo, hanno segnato dopo pochi minuti ed era difficile ritornare, nel secondo tempo con uno in meno abbiamo creato di più. Dobbiamo crederci e analizzare cosa abbiamo sbagliato, mercoledì sarà una partita diversa. Tifosi? Speriamo sarà un risultato diverso, con lo stadio pieno sarà diverso, loro sono troppo importanti per noi, dobbiamo essere concentrati e lottare su tutti i palloni, ogni dettaglio fa la differenza, dobbiamo essere pronti a tutto. Oggi l'Inter ha iniziato bene, ci ha messo in difficoltà, eravamo troppo lunghi ma nel secondo tempo abbiamo creato tanto anche se non siamo riusciti a fare gol, dobbiamo crederci tutti insieme di poter fare un grande risultato mercoledì".