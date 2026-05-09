Bufera Dossena, Davis: “Codardo razzista”. E Zaniolo lo smaschera sui social

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La vittoria dell’Udinese a Cagliari si porta dietro una lunga scia di polemiche e tensione. Nell’occhio del ciclone Alberto Dossena, calciatore dei sardi, colpevole secondo le denunce degli avversari di insulti a sfondo razziale nei confronti di Davis.

Il calciatore dell’Udinese è stato inizialmente ammonito per proteste, poi il giallo è stato revocato dall’arbitro a seguito di un confronto con il quarto ufficiale e probabilmente dopo aver compreso la natura della protesta. La gara poi è andata verso la sua regolare conclusione, ma subito dopo il triplice fischio sono arrivate le prime reazioni. Sia l’Udinese con una nota ufficiale che Zaniolo e lo stesso Davis sui social hanno infatti condannato il comportamento di Dossena.

Deciso l’attacco di Zaniolo, che denuncia di essere stato a sua volta insultato: ”II collega (se si può definire tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli e insultare il mio compagno per il suo colore della pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”. Ancor più duro Keinan Davis: "Questo codardo razzista mi ha chiamato scimmia durante la partita di oggi. Spero che la Lega Serie A prenda provvedimenti, ma staremo a vedere”.

Questo, infine, il comunicato dell’Udinese: "Udinese Calcio esprime massima solidarieta e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio. Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l'immagine e i valori dello sport che amiamo. Udinese Calcio tutelerà Keinan in tutte le sedi ed auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia". Di seguito i post social.