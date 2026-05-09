Inter, Chivu in conferenza: "In finale serviranno serietà e personalità"

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Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa dopo il triplice fischio di Lazio - Inter. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La finale? Bisogna mantenere la serietà e i principi che abbiamo, sapendo che una finale è diversa per loro per noi. Bisogna essere pronti, senza perdere la personalità e quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione e questa sera”.

“Sucic regista? Ha sempre giocato a due, anche in Nazionale. È abile a fare certe cose, sapevamo che lo potesse fare. Per qualità, personalità e serenità con la palla. Arriva anche al tiro e oggi ha fatto un gran gol e una grande gara. Nel secondo tempo è calato un po’, perché nel secondo tempo abbiamo mollato. Impariamo la Lazione, ma lui è un giocatore importante e lui lo ha dimostrato con alti e bassi”.

“Niente minuto di silenzio per Beccalossi? Non ci ho pensato. Perdere una persona cara a noi e che ha scritto la storia dell’Inter ci crea rammarico, facciamo le condoglianze alla famiglia e al mondo Inter che ha vissuto un giocatore straordinario e ci dispiace. Per il minuto di silenzio non so, ma è nei nostri cuori. Da quando lo abbiamo saputo abbiamo pensato a lui”.