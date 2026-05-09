Lazio, Cataldi a rischio per la finale di Coppa Italia? Le parole di Sarri
09.05.2026 20:49 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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In conferenza stampa, dopo il ko con l'Inter, Sarri ha fatto anche il punto sugli infortunati. A proposito di Cataldi, ai box da diversi giorni per una tendinopatia agli adduttori, il tecnico ha chiarito le sue condizioni in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì: "Cataldi non so dire come sta, è stato a curarsi fuori. Domani dovrebbe alenarsi sul campo".
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