Lazio-Inter, espulso Romagnoli: salta la Roma o la finale di Coppa Italia?
Non solamente la sconfitta, la partita contro l'Inter ha portato un'altra notizia negativa alla Lazio. L'arbitro Abisso, richiamato dal Var, ha espulso Romagnoli per il fallo su Bonny. Cartellino rosso per il difensore biancoceleste, che ha lasciato la squadra in 10 uomini nel corso dello spezzone finale del match dell'Olimpico.
E ora, quale sarà la partita che salterà: il derby contro la Roma, valido per il 37° turno di campionato, o la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio? La risposta è immediata: Romagnoli non sarà a disposizione di Sarri nel derby, ma potrà invece essere regolarmente schierabile nella sfida contro l'Inter che metterà in palio la Coppa Italia 2025/26.
Le due competizioni, infatti, seguono percorsi sì paralleli, ma assolutamente differenti: come accade anche per i cartellini gialli, le diffide e le eventuali squalifiche, le sanzioni non si "mescolano" tra competizioni.