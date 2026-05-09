Inter, Lautaro e Mkhitaryan in coro: "Ora vogliamo finire il lavoro"

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Protagonsiti della sfida dell'Olimpico contro la Lazio Lautaro Martinez e Mkhitaryan hanno commentanto il successo ai microfoni di Dazn.

Lautaro: “Tutti ci siamo comportanti in modo corretto come vogliamo e come ci dice Chivu. Ancora non è finita perché mancano ancora tre gare da giocare compresa la finale. Dobbiamo finire il nostro lavoro anche se siamo già Campioni d’Italia".

Mkhitaryan: “Ho avuto una carriera grandiosa e sono felice di essere una parte dell’Inter e un compagno di questi ragazzi. Ci mancano tre partite, poi vedremo cosa farò. Abbiamo una grande sfida tra quattro giorni, speriamo di prepararla bene e di fare il nostro meglio per alzare un altro trofeo”.

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