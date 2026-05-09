Lazio-Inter | Flaminia e un volo (con imprevisto): l'episodio prima del fischio
09.05.2026 17:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Un volo piuttosto lungo quello dell'aquila biancoceleste prima del fischio d'inizio di Lazio-Inter. Flaminia non si è "accontentata" dei consueti giri intorno al campo, ma è salita piuttosto in alto - per un momento i presenti hanno smesso di vederla, tant'era in alto - e ha volato a lungo prima di atterrare. La vicenda si è conclusa senza alcun problema: l'aquila si è presa solamente un momento di più per ammirare l'Olimpico da un punto di vista piuttosto... speciale.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.