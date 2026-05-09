Lazio, Dele-Bashiru a Dazn: "Sarri è un top! Tutta la squadra lo ama"
09.05.2026 17:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Prima del fischio d'inizio della gara di campionato contro l'Inter, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sarri è un top allenatore, è molto particolare e specifico in quello che vuole, può essere complicato per qualcuno, ma una volta che ti abitui ti aiuta tanto tecnicamente e tatticamente e ti fa migliorare. Tutta la squadra lo ama, come i tifosi”.