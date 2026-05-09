Lazio - Inter, all'Olimpico regna la desolazione: il clima prima del match
09.05.2026 17:50 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lazio - Inter atto primo. A quattro giorni dalla finale di Coppa Italia, la squadra di Sarri ospita i nerazzurri di Chivu, nel match valido per la 36esima giornata di Serie A. Se in occasione della sfida di mercoledì la Curva Nord tornerà a colorarsi di biancoceleste, per la gara odierna il clima sarà decisamente meno caldo. I gruppi organizzati del tifo laziale proseguiranno infatti la contestazione nei confronti della società, supportati anche dagli ultras interisti, che hanno deciso di restare fuori dallo stadio in segno di solidarietà. L'Olimpico, dunque, si presenta per l'ennesima volta praticamente deserto, con solamente poche migliaia di tifosi sugli spalti e qualche coro, proveniente esclusivamente dal settore ospiti.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.