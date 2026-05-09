Inter, Mkhitaryan a Dazn: "Contro la Lazio vogliamo vincere, lo scudetto non conta"
09.05.2026 17:18 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Poco prima della sfida contro la Lazio il calciatore dell'Inter Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di Dazn.
“Vogliamo fare una bella partita, vogliamo vincere perché non vuole dire niente che abbiamo vinto il campionato. Tra quattro giorni giocheremo di nuovo con la Lazio, vogliamo essere seri e rispettosi dell’avversario”.
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Jessica Reatini
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