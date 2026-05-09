Ex Lazio | L'Al Hilal vince la King's Cup: festa Milinkovic, fischi per Inzaghi
09.05.2026 13:15 di Simone Locusta
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Sergej Milinkovic-Savic torna a esultare. Grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 contro l'Al Kholood, l'Al Hilal ha vinto la King's Cup, la Coppa dell’Arabia Saudita. Una gioia anche per Simone Inzaghi, la prima da allenatore del club saudita dopo i sei trofei vinti con l'Inter e i tre con la Lazio. Nonostante tutto, però, il clima intorno alla squadra non è dei migliori. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, durante la premiazione si è assistito ad un momento sorprendente vista la vittoria, con fischi dei tifosi diretti ad Inzaghi e alla sua squadra, nonostante la vittoria.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.