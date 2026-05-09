Roma - Lazio, il derby è "in attesa": quando si saprà il giorno e l'ora
Saranno giorni intensi per la Lazio a partire dalla sfida di oggi con l'Inter, poi la finale di Coppa Italia con i nerazzurri e infine, il derby. Tre gare con un peso specifico non indifferente con l'ultima che rappresenta un tema caldissimo di queste settimane.
Non è stato ancora deciso quando e a che ora si giocherà la stracittadina a causa della sovrapposizione con la finale degli Internazionali di Tennis che da sempre è in programma in questo periodo. Gli addetti ai lavori stanno cercando una soluzione per garantire che entrambi gli eventi possano disputarsi senza rischi, ma trovare la quadra si sta rivelando un'impresa.
I tempi stringono e in fretta dovrà essere trovata la soluzione che sarà resa nota, si legge sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nella giornata di martedì quando la Lega ufficializzerà gli anticipi e i posticipi della trentasettesima giornata di Serie A.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.