Lazio - Inter, le probabili formazioni: c'è Noslin, Taylor in bilico

La prima di due sfide contro l'Inter, entrambe all'Olimpico. Si parte dal campionato, poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Sarri ritroverà Gila, gestito nelle ultime uscite della Lazio. È previsto subito titolare sabato per mettere minuti in vista del 13 maggio: farà coppia con Romagnoli di fronte a Motta e si alternerà con Provstgaard. Sulle fasce potrebbero rifiatare sia Marusic che Nuno Tavares (diffidato), con Lazzari e Pellegrini in campo dall'inizio. A centrocampo mancherà Cataldi: soffre di tendinopatia, il suo obiettivo è quello di rientrare mercoledì. In regia possibile sorpresa Rovella, tornato a giocare con la Cremonese: si dividerà la partita con Patric. Dubbio sulle mezzali: Taylor è a rischio derby, con un giallo salterà la Roma. È difficile pensarlo fuori, ma non è da escludere. È in ballottaggio con Dele-Bashiru per prendere posto nel terzetto insieme a Basic. In attacco rientra Cancellieri dalla squalifica, ma a destra dovrebbe rivedersi comunque Isaksen. Al centro Maldini è in vantaggio su Dia. A sinistra è ou Zaccagni: si è fermato alla rifinitura per un problema al piede. Noslin è in pole su Pedro per sostituirlo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstgaard, Marusic, Nuno Tavares, Hysaj, Dele-Bashiru, Patric, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Pedro. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. All.: Chivu.