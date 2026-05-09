Coppa Italia | Lazio - Inter, chi arbitra la finale? Il nome il pole
09.05.2026 09:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Lazio e Inter dopo la gara di questa sera si saluteranno dandosi appuntamento a mercoledì per la finale di Coppa Italia. La sfida si disputerà sempre all’Olimpico, ma alle 21 sarà il calcio d’inizio.
Nei prossimi giorni si conoscerà la squadra arbitrale che verrà designata per l’occasione, in attesa del comunicato - si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport - il nome in pole per dirigere il match è quello di Guida.
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