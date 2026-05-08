Ex Lazio | Tare in uscita dal Milan: l’indiscrezione di Zazzaroni
RASSEGNA STAMPA - È prevista l'ennesima rivoluzione dalle parti di Milanello, la quale probabilmente non interesserà solamente il lato tecnico. Anche la dirigenza rossonera è in bilico. La tifoseria contesta la società da tempo, ma anche le posizioni di Tare e Allegri non sono salde come poteva sembrare fino a poco tempo fa.
Secondo quanto riportato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, l'ex direttore sportivo della Lazio, infatti, potrebbe lasciare il Milan dopo un solo anno. Di seguito il suo intervento sulle pagine del quotidiano romano:
"Non si capisce la direzione, né la prospettiva a breve termine della società bifronte: non c'è traccia di un progetto e le ultime voci vogliono il ds Tare in uscita e Cardinale e Ibra (ruolo per ora incomprensibile) in aperto contrasto con Allegri, il cui unico obiettivo resta il posto in Champions".