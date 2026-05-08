Lazio, Pedro sa come far male all’Inter: un altro sgambetto prima dell’addio?
RASSEGNA STAMPA - Non partirà forse titolare senza rivali come sarebbe accaduto qualche anno fa in occasione di una finale con Sarri in panchina, ma a prescindere dal minutaggio Pedro avrà sicuramente spazio nella gara del 13 maggio che la Lazio giocherà contro l’Inter.
Sogna di chiudere in bellezza il canario, prima di salutare la Lazio e forse anche il calcio giocato. L’uomo delle finali, con nove gol segnati in una gara da trofeo, vuole conquistare la sua ventiseiesima medaglia, nonché la prima in Italia. Per farlo dovrà fare i conti con l’Inter reduce dalla vittoria della Serie A, un avversario complicato ma di fronte al quale Pedro potrà fare affidamento su numeri e statistiche.
Il calciatore della Lazio, infatti, sa come far male ai nerazzurri. Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica il canario ha segnato già tre gol ai nerazzurri. Uno nel 3-1 dell’Olimpico del 26 agosto 2022, gli altri due nella doppietta di San Siro che che lo scorso anno tolse lo scudetto all’Inter. E, ora, prima dell’addio Pedro sogna un altro sgambetto ai nerazzurri.