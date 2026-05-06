Lazio, tre big a rischio per il derby: la lista dei diffidati spaventa Sarri
Si allunga la lista dei diffidati in casa Lazio. Ma questa volta andrà guardata con particolare attenzione. I gialli che la squadra di Sarri potrebbe subire contro l'Inter in campionato non avranno effetti sulla Coppa Italia, ma peseranno in vista del derby contro la Roma in programma per la 37° giornata di Serie A.
I DIFFIDATI - Kenneth Taylor non ha preso il giallo contro la Cremonese, quindi resta nella lista dei diffidati. Lo stesso vale anche per Pedro Rodriguez. A esser stato ammonito, però, è Nuno Tavares e il giallo estretto da Chiffi ha un peso enorme sulle spalle del portoghese. Essendo il quarto del suo campionato, infatti, lo aggiunge a quell'elenco di giocatori che contro l'Inter rischiano di incassare una squalifica che sarebbe pesantissima.