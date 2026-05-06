Lazio, Tavares a rischio per il derby: Sarri studia le contromisure?

RASSEGNA STAMPA - A Cremona la fascia destra ha rischiato di prender fuoco. Un treno dal nome 'Nuno Tavares' è tornato a sprigionare tutta la sua predominanza fisica e atletica, lasciando sul posto i difensori della Cremonese impotenti davanti a un giocatore del genere. Sul gol del pareggio di Isaksen il numero 17 ha toccato l'apice della sua partita. Si è lanciato dalla sua area di rigore, ha fatto 60 o 70 metri di scatto per arrivare dall'altra parte del campo seminando il panico tra le maglie grigiorosse. Poi il passaggio a Noslin che non diventa assist per l'altruismo dell'olandese. Poco male. La sua prova non è passata inosservato a noi, tanto meno a Sarri.

LA TRASFORMAZIONE DI NUNO - Gli ho detto che volevo un difensore esterno che sapeva spingere e non uno che sapeva spingere e non difendere. Lui si è messo con disponibilità e sta facendo un girone di ritorno straordinario. "Gli ho detto che volevo un difensore esterno che sapeva spingere e non uno che sapeva spingere e non difendere" - ha detto il tecnico - "Lui si è messo con disponibilità e sta facendo un girone di ritorno straordinario". Costanza in fase difensiva, spinta offensiva più moderata e controllata, ma pur sempre funzionale. Tavares è un altro rispetto alla scorsa stagione. Quella che stiamo vedendo in campo è una versione rinnovata, diversa, forse anche migliore del classe 2000. Non è di certo quel giocatore che a settembre impiccava il derby della Lazio per una sciocchezza difensiva. Il Tavares della seconda parte di stagione pensa alla giocata prima di farla, è meno istintivo. Forse anche più 'Sarrista'.

DAL DERBY AL DERBY... FORSE - E proprio il derby che - probabilmente - arriverà domenica 17 alle 12.30 potrà essere l'occasione d'oro per dimostrarlo. L'occasione per farsi perdonare l'inizio di stagione e regalare una gioia al popolo biancoceleste. Per farlo, però, dovrà fare attenzione ai cartellini. L'unica notizia negativa della trasferta di Cremona è che alla lista dei diffidati, che già comprendeva Taylor e Pedro, si aggiunge anche il portoghese. Un giallo sabato contro l'Inter li costringerebbe a saltare la stracittadina: un rischio che, forse, Sarri dovrà calcolare.

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