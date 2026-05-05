Lazio, il messaggio di Noslin ai tifosi: "Vinciamo la Coppa Italia!" - VD
05.05.2026 08:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Noslin mattatore. Decisivo il suo ingresso in campo contro la Cremonese al posto di uno spentissimo Maldini. L'attaccante della Lazio ha ribaltato la gara con un assist (per Isaksen) e un gol. A fine partita è stato anche premiato come MVP. E sui social della società biancoceleste ha mandato un messaggio ai tifosi. Di seguito il video e quello che ha detto: "Grazie tifosi della Lazio. Tre punti, ora pensiamo a sabato, alle due sfide contro l'Inter e vinciamo la Coppa Italia. Dai andiamo ragazzi!".